F1 | Charles Leclerc | “Ci aspettavamo di essere in lotta con gli altri | da capire il gap dalla Red Bull”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) E’ unomolto razionale al termine della prima giornata di prove libere del GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Il day-1 a Sakhir è andato in archivio e il riscontro per la Ferrari è tutto da interpretare. Il monegasco ha concluso in nona posizione la FP2, commettendo però un errore nel suo tentativo e non sfruttando a pieno il potenziale della sua vettura. Sul passo gara, la Rossa ha avuto un rendimento costante, ma la velocità sviluppata non è parsa all’altezza di Rede della Mercedes, che a sorpresa ha piazzato Lewis Hamilton e George Russell davanti a tutti nell’ordine dei tempi della seconda sessione. Un day-1 nel quale si è evidenziato, specialmente nella simulazione del time-attack, un grande equilibrio. “Siamo in tanti e molto vicini e noi siamo nella. Ci ...