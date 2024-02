F1 24 | le novità del videogioco | data di uscita | prezzo e consolle compatibili

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 febbraio 2024 – Su i motori, si spengono i semafori e inizia la stagione delle corse. Si alza il sipario sulla nuova stagione di Formula 1 con il via al weekend di gara del Bahrain. I bolidi del Mondiale non scaldano però i motori solo sull'asfalto, ma presto permetteranno a tutti gli appassionati di calarsi all'interno di una monoposto virtuale con il nuovo episodio della serie in videogame del campionato automobilistico più famoso del mondo. Martedì infatti gli sviluppatori della serie Codemasters e EA Sports hanno pubblicato il primo trailer del nuovo"F1 24", quindicesimo episodio della serie sviluppato dallo studio britannico, di proprietà del colosso statunitense. Un occhiolino a tutti gli appassionati, per mettere ulteriore pepe sulla nuova stagione motoristica, nonostante ladi rilascio del titolo non sia ancora dietro ...