F1 2024 GP Bahrain | dove vedere l’evento

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dal 28 febbraio impossibile perdersi il primo appuntamento di F1GP, scopriamoed altre curiosità La prima gara del calendario annuale seguirà il tradizionale formato del fine settimana, con tutti gli eventi anticipati di un giorno. Le qualifiche, di solito sabato, si svolgeranno invece venerdì, mentre la gara si terrà nel pomeriggio di sabato anziché domenica. Questa decisione è stata presa dalla FIA e dal Circus della F1 anche per il Gran Premio dell’Arabia Saudita, il cui evento è programmato per sabato 9 marzo, in considerazione dell’inizio del Ramadan il 10 marzo. La settimana del Gran Premio delinizia mercoledì 28 febbraio con la conferenza stampa dei piloti alle 13:30, seguita dalle prime due sessioni di prove libere giovedì e dalle ...

F1 GP Bahrain, libere 2: Mercedes avanti con Hamilton e Russell. Ferrari, Sainz è 4°: Le due W15 del team di Toto Wolff brillano sul giro secco. La Red Bull si difende con Max Verstappen (6°), che sembra avere un ottimo ritmo. In casa rossa non brilla Leclerc, solo 9° ...gazzetta

F1, GP Bahrain - La Mercedes vola nelle Prove Libere 2, Verstappen solo 6°. Ferrari poco lontana: F1 - Lewis Hamilton è il più veloce nelle seconde libere del GP del Bahrain. 2 decimi di vantaggio sul compagno Russell, al termine di una giornata molto positiva per le frecce d'argento. La Red Bull ...eurosport

Verstappen dopo le libere in Bahrain: "Non è andata male, siamo tutti vicini". VIDEO: Max Verstappen ha chiuso al 6° posto la prima giornata di libere di Sakhir, procurando qualche campanello di allarme in casa Red Bull: "Siamo tutti molto vicini, non è andata male. Non sappiamo cosa ...sport.sky