Ex Ilva | tribunale Milano | ‘assoluta assenza di liquidità per sopravvivenza aziendale’

(Di giovedì 29 febbraio 2024), 29 feb. (Adnkronos) – Ildiha dichiarato lo stato di insolvenza per Acciaierie d’Italia spa data “l’irreversibile impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e l’assolutadi unadi cassa per ladella continuità aziendale diretta, la stessa non è in alcun modo contestata dalla società” ed è comunque “stata acclarata dall’esperto nel corso della composizione negoziata e vagliata dalnegli argomentati provvedimenti adottati dal giudice designato per la conferma delle misure protettive richieste nel contesto della composizione”. E’ quanto si legge nella sentenza dei giudici Laura De Simone (presidente), Sergio Rossetti e Luca Giani che segue l’udienza dello scorso 27 febbraio dove sia ...

