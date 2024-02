Ex Gkn | operai salgono su lampione “Stipendio subito” Da Qf nessun segnale

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Oggi, 29 febbraio 2024, alcuni lavoratori di Qf ex Gkn sono saliti su undell'elettrificazione pubblica per urlare la loro rabbia contro il silenzio assordante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell'azienda intorno alla loro vertenza. Un'iniziativa - scrive la Cgil - da ricondurre all'irresponsabilità sociale di QF che a due giorni dal termine ultimo dei 60 giorni, previsti dalla Legge 234, non ha ancora presentato un piano sociale per agganciare un ammortizzatore L'articolo proviene da Firenze Post.

