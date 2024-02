Eventi catastrofali | solo un condominio su cinque è assicurato

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Firenze, 29 febbraio 2024 – Piogge battenti che provocano frane, alluvioni, terremoti.per i quali ancora troppi condomini – 4 su 5 – non sono assicurati. I motivi? “Per ragioni di costo soprattutto. Quando un amministratore propone l’assicurazione suglicalamitosi in assemblea – spiega Alessandro Ferrari, presidente di Confartamministratori, associazione che aderisce a Confartigianato Imprese Firenze – difficilmente i condomini decidono di stipularla. Viene vista come una ‘spesa in più’ per cui nella polizza si mettela responsabilità civile, che è obbligatorio, e poco altro. Eppure è molto importante, soprattutto se si vive in zone a rischio”. Lo ha dimostrato purtroppo l’alluvione a Campi Bisenzio, dove tanti condomini hanno avuto tanti danni, anche gravi. “Queste famiglie attendono ancora gli aiuti e sono ...

