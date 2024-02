Europei Tiro a Segno | Monna trionfa nella pistola ad aria compressa 10 metri | è qualifica olimpica

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Gyor, 29 febbraio 2024 – Paoloaglidi. L’Azzurro vince la gara dei 10a Gyor e conquista la cartagara diad, l’atleta tricolore sale sul podio e regala all’Italia Team il secondo posto per nazione a Parigi. Lo fa dopo il pass ottenuto da Danilo Sollazzo,carabina. Come riporta Agc di coni.it ‘to alla finale con il settimo miglior punteggio,disputa uno splendido ultimo atto della manifestazione continentale in Ungheria: al termine di un entusiasmante testa a testa con Juraj Tuzinsky, il venticinquenne pugliese si prende la medaglia d’oro chiudendo a ...

