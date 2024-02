Europee | Calenda | ‘liste con +Europa? Dipende da loro | certo nessuna intesa con Iv’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Liste conda, di sicuro non faremo una lista che mette insieme tutto e di più con Italia Viva, consi è rotto un percorso, e al di là delle responsabilità, ripresentarsi con i renziani agli lettori non sarebbe credibile”. Lo dice Carlo, nel corso di una conferenza stampa in Senato, rispondendo a una domanda sulle intese in vista delle liste per le. L'articolo CalcioWeb.