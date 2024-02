Europarlamento | forte sostegno ad aiuti militari all’Ucraina

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La plenaria del Parlamento europeo ha approvato oggi a Strasburgo, con 451 voti favorevoli, 46 contrari e 49 astensioni, una risoluzione non vincolante che fa il punto sui due anni di invasione russa su vasta scala dell'Ucraina, in cui chiedono che gli alleati dell'Ue e della Nato sostengano militarmente il Paese aggredito con risorse pari ad almeno lo 0,25% del loro Pil, che non vi sia alcuna restrizione all'assistenza militare dell'Ue all'Ucraina, e che ilda parte europea comprenda tutto ciò che è necessario a Kyiv per vincere la sua guerra contro la Russia. L'sollecita inoltre la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ad adottare senza indugio il pacchetto di assistenza militare americano a lungo termine per l'Ucraina.Sottolineando come la guerra abbia radicalmente cambiato la situazione geopolitica in Europa e altrove, ...