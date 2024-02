Eurolega | Virtus Bologna batte Valencia 87-74 ma perde Shengelia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024), 29 febbraio 2024 – Una solida87-74, maper infortunio Toko. Ottima prestazione corale per i bianconeri che davanti al proprio pubblico superano anche gli spagnoli conquistando altri due ottimi punti in chiave classifica e playoff. Il solito Belinelli a menare le danze, bene Mickey sottocanesto, ma in generale la risposta di tutta la squadra è stata ottima. Peccato per l’infortunio di Tokouscito dopo 6’15” di gioco e mai rientrato in partita causa una distorsione alla caviglia destra che sarà rivalutate nelle prossime ore dopo gli esami strumentali di riferimento. Bianconeri ancora in campo dopo la Coppa Italia e dopo la sosta per le nazionali, dove per altro tanti giocatori bianconeri hanno riposato ben ...