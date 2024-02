Eurolega 2023 2024 | la 27a giornata su DAZN | Sky Sport e NOW

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Su Sky, in streaming su NOW euna stagione di basket da non perdere con la Turkish Airlines, la massima competizione di basket per club a livello europeo, che scende in campo per le partite della 27a. L’offerta di basket sututtavia non finisce qui: in diretta anche la … L'articolo proviene dain TV.