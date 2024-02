Eurocamera | Putin responsabile penalmente della morte di Navalny

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Vladimirha personalmente la responsabilità penale e politica per ladel suo più forte avversario: Alexei. Lo dice l'in una risoluzione approvata con 506 voti a favore 9 contrari e 32 astenuti. Il popolo russo tuttavia non deve essere confuso con il "regime guerrafondaio, autocratico e cleptocratico del Cremlino", spiega il testo. Gli eurodeputati chiedono agli Stati membri ad intensificare i loro sforzi per trovare modi possibili per liberare coloro che soffrono la detenzione e la repressione, compresa l'opzione di possibili scambi di detenuti.