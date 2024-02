Chiusura poco mossa per le principali Borse europee, che acquistano un po' di convinzione sul finale di seduta. Francoforte ha terminato le contrattazioni in ... (quotidiano)

Le Borse europee hanno aperto poco mosse. Francoforte guadagna un marginale 0,07%, Londra lo 0,06%. Segno meno invece per Parigi (-0,01%). (quotidiano)

Euro poco mosso, scambiato a 1,0833 dollari: Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica Europea è scambiata a 1,0833 dollari con un calo dello 0,05% e a 162,2100 yen con una flessione dello 0,69%.quotidiano

Borse oggi in diretta | Europa attesa poco mossa. Gli Stati Uniti evitano un nuovo shutdown del governo: Si prosegue alle 15:45 con il Pmi Chicago di febbraio (stima 47,9 punti contro 46 di gennaio). La corsa del bitcoin non si ferma In attesa, l’Euro è poco mosso nei confronti del dollaro, vale 1,08344 ...milanofinanza