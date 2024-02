Estranei | la recensione | la luce buona delle stelle

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il film:, 2023. Regia: Andrew Haigh. Genere: Drammatico, sentimentale, fantastico. Cast: Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell, Claire Foy. Durata: 104 minuti. Dove l’abbiamo visto: in anteprima stampa. Trama: Una notte, nel suo condominio quasi vuoto nella Londra contemporanea, Adam incontra casualmente un misterioso vicino di casa, Harry, che spezza il ritmo della sua vita quotidiana. Mentre si sviluppa una relazione tra i due, Adam è ossessionato dai ricordi del passato e viene spinto a tornare nella città di periferia in cui è cresciuto e nella casa in cui viveva da bambino, dove i suoi genitori sembrano ancora vivi, con lo stesso aspetto che avevano nel giorno della loro morte, trent’anni prima. Ricordate il meraviglioso dialogo tra Michael Stuhlbarg e Timothée Chalamet in Chiamami col tuo nome? Era una sequenza di pochissimi ...