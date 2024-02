Estradare Assange? Se arriverà il sì | la Cedu e l’Australia potrebbero offrire una speranza

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La decisione nel processo in corso presso l’Alta Corte di Giustizia britannico per l’estradizione di Juliannegli Stati Uniti è una decisione molto attesa., che rischia una condanna a 175 anni di carcere per aver pubblicato documenti riservati negli Stati Uniti, ha trascorso oltre un decennio vivendo tra una piccola stanza dell’ambasciata ecuadoriana e ora nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, dove trascorre la maggior parte delle sue giornate da solo. L’udienza, iniziata la scorsa settimana, è l’ultima opportunità perdi appellarsi all’ordine di estradizione firmato da Sajid Javid, allora ministro dell’interno britannico, nel 2019. Se non vincerà l’appello, potrà essere estradato negli Stati Uniti entro 28 giorni. Secondo Jennifer Robinson, una avvocata per, i giudici erano ...

