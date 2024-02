Estorsione all’imprenditore Passarelli | processo a Saverio Sparandeo | incarico per trascrizione intercettazioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di lettura: 1 minutoSettimane di pesantissime pressioni ad un costruttore di Benevento impegnato nella realizzazione di un complesso residenziale in città. Per questi fatti, che sarebbero accaduti nel 2013, è finito acon l’accusa di, 62 anni, di Benevento, difeso dagli avvocati Luca Russo e Antonio Leone. Secondo gli inquirenti l’uomo, attualmente detenuto per altro nel carcere di Catanzaro, è accusato di aver indotto Giuseppe, imprenditore beneventano, all’epoca impegnato nella realizzazione del complesso ‘Palazzo’, a corrispondere allo stesso somme di danaro pari a 60mila euro, somma suddivisa in più rate, procurando in tal modo al Clanun ingiusto profitto patrimoniale con corrispondente ...