(Di giovedì 29 febbraio 2024) "I nostri primi" è il nome dell’evento voluto dall’Ordine deglidi Reggio per celebrare il traguardo raggiunto dallaregionale perdella nostra città, confluita negli anni ‘90 nel corso di laurea instica di Unimore con sede nello storico Campus San Lazzaro. La “lunga marcia” di questa bella professione ha assistito all’evoluzione del ruolo dell’infermiere da semplice esecutore di mansioni standardizzate e a bassa complessità, ordinate dal medico, a un professionista autonomo, con un proprio codice deontologico, forte di una abilitazione conseguita attraverso un rigoroso percorso formativo universitario, con prospettive che traguardano la laurea Magistrale, master di primo e secondo livello e dottorato di ricerca. Questo nuovo infermiere, è bene ...

Medici e infermieri dopo la pandemia. Il "grazie" per il supporto è in musica: Al teatro Alle Vigne di Lodi, andrà in scena sabato “Il Potere di Adesso“, spettacolo teatrale organizzato dall’accademia Il Ramo, i cui partecipanti sono medici e infermieri di vari ospedali del Lodi ...ilgiorno

Essere infermieri oggi. La scuola reggiana compie cinquant’anni: "Sempre più qualificati": La presidente dell’Ordine: "Questo istituto ha segnato la professione". "I nostri primi cinquant’anni" è il nome dell’evento voluto dall’Ordine degli infermieri di Reggio per celebrare il traguardo ...ilrestodelcarlino

Pandemia, un Caporetto da cui imparare: Medici e infermieri sono stati straordinari ... per il semplice fatto che la prima fase della pandemia fu gestita da una maggioranza 5 Stelle-Pd, che sono ora i principali partiti d’opposizione.corriere