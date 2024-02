Emily Blunt potrebbe affiancare Dwayne Johnson nel film The Smashing Machine

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L'attricerecitare di nuovo accanto ain occasione delTherecitare nuovamente accanto ain occasione delThe, il progetto prodotto da A24 diretto da Benny Safdie. Le riprese del lungometraggio inizieranno in estate e il regista ha recentemente recitato insieme all'attrice in Oppenheimer. I dettagli del progetto IlThesi basa sulla storia vera di Mark Kerr, il leggendario campione di arti marziali miste e dell'Ultimate Fighting ...

