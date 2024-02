Emilia-Romagna | strappo dei giovani FI | Garantire libertà su fine vita e Lgbt

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Idi Forza Italia inchiedono al partito una svolta su diritti. La mossa è di Daniele Aiello (foto), coordinatore regionale di Forza Italia: "Il nostro partito non deve imporre una propria visione etica, ma mettere ognuno nelle condizioni di esercitare le scelte individuali. Si offrano le migliori cure palliative, ma se a un certo punto un malato vuole ere l’accanimento terapeutico va messo nelle condizioni di poterlo fare. Non sono battaglie della sinistra, ma liberali". In regione FI è in prima fila con la consigliera Valentina Castadini nel contrasto delle misure sul suicidio assistito, gli atti della giunta Bonaccini e la legge al vaglio dell’Assemblea legislativa per dare attuazione alla ...

