Elezioni Usa | nuovi guai per Trump | giudice lo esclude dalle primarie in Illinois

(Di giovedì 29 febbraio 2024) (Adnkronos) – Con una mossa a sorpresa, unadell’ha escluso l’ex presidente Donalddal voto per leRepubblicane del 19 marzo prossimo, sulla base del divieto di candidarsi previsto dal 14mo emendamento, sezione Tre, per coloro che si rendano responsabili di atti di insurrezione. La decisione è sospesa fino a venerdì. Lademocratica Tracie R. Porter, della State Circuit Court della contea di Cook, ha stabilito che l’ex presidente Donald J.non è idoneo a comparire sulla scheda elettorale alledello stato. La decisione crea incertezza per ledi marzo, in cui il voto anticipato è già in corso. Essendo la decisione sospesa fino a venerdì,può rimanere sulla scheda ...