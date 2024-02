(Di giovedì 29 febbraio 2024) La decisione sulla base del 14mo emendamento, che prevede il divieto di candidarsi per coloro che si rendano responsabili di atti di insurrezione Con una mossa a sorpresa, unadell'ha escluso l'ex presidente Donalddal voto per leRepubblicane del 19 marzo prossimo, sulla base del divieto di candidarsi previsto dal

"Le elezioni italiane non le decide l'ambasciata americana". A DiMartedì, su La7, va in onda il processo a 360 gradi contro Giorgia Meloni . E Giuseppe Conte ... (liberoquotidiano)

Todde, 'mi piacerebbe voto on line per prossime regionali': "Sono assolutamente favorevole al fatto che si possa votare online e mi piacerebbe anche per le prossime Elezioni si possa estendere questa modalità anche per quanto riguarda la Sardegna". Lo ha detto ...ansa

Elezioni Usa, nuovi guai per Trump: giudice lo esclude dalle primarie in Illinois: La decisione crea incertezza per le Elezioni di marzo, in cui il voto anticipato è già ... Intanto la Corte Suprema degli Stati Uniti ha accettato di esprimersi sull'immunità dell'ex presidente. La ...reggiotv

Usa 2024, giudice esclude Trump dalla primarie in Illinois: Trump non è idoneo a comparire sulla scheda elettorale alle primarie dello Stato. La decisione crea incertezza per le Elezioni di marzo, in cui il voto anticipato è già in corso. Essendo la decisione ...tg24.sky