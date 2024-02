Elezioni in Piemonte | Umbria e Basilicata | c’è l’intesa del Centrodestra sulle ricandidature

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 28 febbraio 2024 – Una sberla chiama l’altra, ma ilnon offre l’altra guancia (o almeno così pensa e soprattutto dice). "C’è l’occasione di rivincere, subito – è la parola d’ordine di Matteo Salvini –. Sono assolutamente ottimista sia comeche come risultato della lista Lega". Il 10 marzo si vota in Abruzzo e la maggioranza di governo prova a evitare un rovinoso bis. Marco Marsilio, 56 anni, filosofo romano con curriculum da meloniano di ferro e ascendenze pescaresi lucidate ogni giorno dal 2019 a oggi, difende la poltrona di governatore dall’assalto di Luciano D’Amico, 64 anni, abruzzese nativo (di Torricella Peligna) e ordinario di economia aziendale nonché ex rettore dell’Università di Teramo. Il candidato del Patto per l’Abruzzo – centrosinistra nella sua accezione più estesa: tutti dentro, all’ombra Pd e 5 Stelle ...