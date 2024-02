Elezioni Abruzzo | Liris FdI a Notizie com | “Il campo largo? Non lo temiamo Non si riconoscono nemmeno nella stessa coalizione”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “Quando i leader del governo verranno inil 5 marzo, non chiederanno ai cittadini di fare una scommessa: Marco Marsilio ha fatto un lavoro eccellente”. Ai nostri microfoni il senatore abruzzese Guido Quintinodi Fratelli d’Italia si dichiara convinto della buona amministrazione del candidato proposto dal centrodestra per leregionali del 10 marzo. Ha fatto parte della giunta Marsilio con la delega al Bilancio fino a che non è stato eletto in Senato alle politiche del 2022.(FdI) a.com: “Il? Non lo. Sono talmente differenti che non si...

I giallorossi ci credono. L’Abruzzo può dare la spallata alla Meloni: E le Elezioni sarde confermano che la partita è tutta da giocare ... “Giovedì (ovvero oggi, ndr) mi sposto in Abruzzo”, dove c’è “una competizione complicata per noi”, con “una giunta uscente di ...lanotiziagiornale

Regionali, Salvini: «Dopo 5 vittorie ci sta una sconfitta». E punge Todde: «Manganelli Non si mettono in discussione le forze dell’ordine»: Così il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sull'esito delle Elezioni regionali in Sardegna ... Il 10 si vota in Abruzzo, è una partita ...unionesarda

Abruzzo, Sardegna e oltre: il nuovo patto tra Conte e Schlein: In vista delle imminenti Elezioni regionali in Abruzzo, previste per domenica 10 marzo, il centrosinistra italiano cerca di consolidare la propria unità strategica. La competizione in Abruzzo vede il ...newsmondo