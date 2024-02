Electronic Arts licenzia circa 670 sviluppatori e cancella alcuni giochi live-service

(Di giovedì 29 febbraio 2024)ha annunciato che licenzieràil 5% dei suoi dipendenti, con l’obiettivo di concentrare tutte le risorse nei settori dell’azienda che potrebbero avere maggiore successo in futuro, massimizzando di conseguenza i guadagni. Grazie a Gamesindustry scopriamo che EA ha affermato nel corso del suo ultimo report annuale che effettuerà un taglio piuttosto consistente di dipendenti, precisando che alla fine di marzo 2023 il suo organico ammontava a ben 13.400. La riduzione sarà dello specifico del 5%, portando imenti a670. Contestualmente all’annuncio dellazione di Star Wars Mandalorian di Respawn, il publisher canadese ha affermato che i tagli in questione fanno parte di un nuovo piano di ristrutturazione dell’azienda, che comprende anche la ...

Pare che Marcus Lehto abbia lasciato Electronic Arts in queste ultime settimane, con la community che ha immediatamente notato alcuni indizi in merito alla ... (game-experience)

EA ha cancellato un gioco su licenza, ma Iron Man e Black Panther sono salvi: Stavolta la responsabile è Electronic Arts, che ha espresso l'intenzione di licenziare il 5% del suo personale globale, per un totale che dovrebbe aggirarsi intorno ai 670 dipendenti. I licenziamenti ...everyeye

Electronic Arts ha cancellato il gioco di Star Wars di Respawn e licenziato circa 670 persone: Anche Respawn è stata colpita dai licenziamenti, con Electronic Arts che pare aver cancellato il gioco di Star Wars in sviluppo. Non c'è pace in questo 2024 per il mondo dei videogiochi: anche Respawn ...multiplayer

Licenziamenti anche per Electronic Arts: manderà a casa il 5% del suo personale: Sull'onda dei recenti licenziamenti effettuati da Sony e Cloud Imperium Games, il colosso dell'intrattenimento videoludico Electronic Arts s'è reso autore di una manovra simile annunciando ...everyeye