“Ecco le prove contro Ernesto” Uomini e Donne | Barbara informa lui studio | lui reagisce malissimo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nella puntata di oggi dinuovo confronto tra, la dama ha accusato il cavaliere fornendo, a suo dire, una prova inconfutabile del fatto che in realtà lui sta cercando solo popolarità.è finito più volte sotto la lente di ingrandimento del pubblico. I commentidi lui sono durissimo: “Uomo inutile, non bello, non interessante, con reflusso gastrico all’ennesima potenza, palpebre da pesce palla, vuole solo fare cinema, nessuna intenzione di innamorarsi perché innamorato di sé stesso, perdi tempo”. >> “la sua nuova trasmissione”. Sorpresa Federica Panicucci, cambia pure canale. “Con lei un altro noto conduttore” E ancora: “un uomo che non augurerei nemmeno alla mia peggior nemica. ...