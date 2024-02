Ecco le 7 fake news più diffuse sul sesso e l' amore 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) AGI - Tra il 2019 e il 2024 nel web ci sono state oltre 76.000 menzioni a notizie false sul tema della sessualità, veicolate principalmente attraverso due social network, Facebook e Twitter. A evidenziarlo è l'Osservatorio Vera Salute, realizzato dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con l'agenzia The Fool, che nel mese di febbraio si è occupato di disinformazione e diffusione disu amore e sessualità. Un fenomeno che interessa principalmente gli uomini (62%) piuttosto che le donne (38%), con un picco maggiore nella fascia di età compresa tra 35 e 44 anni (33% del campione). Tra le notizie false piùsul web, la convinzione che la pillola anticoncezionale possa proteggere dalle malattie sessualmente trasmissibili. Non è così. La pillola, spesso usata anche per far fronte anche ad altre patologie, non ...