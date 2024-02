Ecco il dispositivo per navigare in Rete… con la mente La clamorosa invenzione di uno studente del MIT

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Arnav Kapur ha creato unper comunicare con Internet con la– Il genere umano è a un passo dalla telepatia? Ha dell’incredibile la notizia che giunge dal MIT di Boston, il Massachusetts institute of technology, storica fucina dei cervelloni. La notizia, che invero potrebbe anche apparire un po’ inquietante, è che il dottorando Arnav Kapur ha creato unin grado disu internet usando solo la. Come è possibile? Ce lo siamo chiesti anche noi, dunque cerchiamo di capire meglio. Intanto, nel video che pubblichiamo, tratto dal programma “60 minutes” della Cbs, si può osservare una dimostrazione pratica del. ( dopo il VIDEO)Leggi anche: Da oggi 29 febbraio stop a WhatsApp su alcuni telefoni:quali ...

