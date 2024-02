Ecco il ‘borsellino’ di Fondazione CR Firenze | un bando per sviluppare progetti nelle scuole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024), 29 febbraio 2024 – È in arrivo una piacevole novità per le, si chiama Pocket School ed è la nuova iniziativa diCR, che mette a disposizione degli istituti scolastici del capoluogo toscano e delle province di Arezzo e Grosseto fino a cinquemila euro. Dai materiali scolastici all’organizzazione delle gite, sono tante le piccole spese che condizionano e a volte limitano le attività e la vita quotidiana delle. Lamette a disposizione quindi, unper tutti gli istituti scolastici che ne faranno richiesta (ad eccezione di nidi edell’infanzia) per incoraggiarne la crescita e lo sviluppo di. “Per la prima volta la, oltre ai ...