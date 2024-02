Ecco come gli alleati di Putin gettano la maschera. Report Wilson Center

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La domanda è un po’ la stessa, da due anni a questa parte: le sanzioni contro la Russia stanno funzionando o no? A leggere cosa succede in Cina, per esempio, pare proprio di sì. Le grandi banche del Dragone stanno un poco alla volta voltando le spalle all’alleato, se così lo si può definire. E questo per paura di rimanere invischiati in quelle sanzioni che prevedono la possibilità di colpire tutte quelle istituzioni finanziarie che intrattengono rapporti con Mosca. Allora funzionano? Secondo uno dei più importanti think tank al mondo, il, sì. E non serve guardare alla Russia, ma ai suoi amici. “L’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina ha prodotto diverse promesse di cooperazione da una parte o dall’altra del conflitto. Nessun Paese è stato più espansivo nel sostegno alla Russia della Cina, che ha affermato che non ci sarebbero stati ...