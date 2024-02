EasyJet annuncia l’arrivo a Salerno | a luglio il primo volo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon cinque nuove rotte,e conferma l’avvio delle operazioni dall’aeroporto di– Costa d’Amalfi a partire dal prossimo 11, data prevista di apertura dell’aeroporto. Ilad atterrare sarà ilda Milano Malpensa; a seguire, il 12atterreranno i voli da Basilea, Ginevra e Berlino. Il 13atterrerà l’attesoda Londra Gatwick. L’annuncio è stato dato dall’amministratore delegato diJohan Lundgren, per l’occasione in visita a Napoli, insieme al Ceo di Gesac, Roberto Barbieri. I nuovi collegamenti saranno inizialmente operati durante la stagione estiva con tre frequenze settimanali per la rotta Milano Malpensa – ...