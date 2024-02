È tuo! È tuo! Dimarco | urla contro Simone Inzaghi | ecco cosa c' è dietro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Un 2024 fin qui devastante per l'Inter die i freddi numeri possono, in realtà, infiammare i cuori dei tifosi nerazzurri: 11 vittorie, 30 gol fatti, soltanto 4 subìti, ben 8 clean sheet e un +12 sulla Juventus che sa tanto di campionato già in archivio e cucitrici pronte a battere la seconda stella sulla maglia a strisce verticali nere e azzurre. Il 4-0 rifilato nel recupero con l'Atalanta (dovuto alle fatiche arabe di Supercoppa, peraltro vinta), cioè l'avversario ritenuto più temibile del momento, è solo l'ennesima dimostrazione di forza e bellezza del collettivo guidato da, appena 12 mesi fa sull'orlo dell'esonero prima della trasferta di Oporto in Champions e ora nuovo santone del calcio bauscia. La coesione tra il comandante e la sua ciurma si è ben vista, ancora una volta, al ...