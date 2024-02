(Di giovedì 29 febbraio 2024) Èa 73 annidi cinema e teatro, grande caratterista che nella sua carriera ha interpretato quasi 70 film., all'anagrafe Gianluigi, dagli amici dell'ambiente cinematografico era definito il '', per un aspetto molto simile a quello...

È morto Luis Molteni, l'attore era considerato il Danny DeVito italiano: È morto a 73 anni Luis Molteni, attore di cinema e teatro, grande caratterista che nella sua carriera ha interpretato quasi 70 film. Molteni, all'anagrafe Gianluigi Molteni, dagli amici dell'ambiente ...today

