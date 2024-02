È morto il regista Paolo Taviani

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Lutto nel mondo del cinema. Èall'età di 92 anni il, fratello minore di Vittorio, con il quale ha lavorato per oltre cinquantanni consolidando una delle coppie più importanti del cinema italiano. Nato a San Miniato, in provincia di Pisa, l'8 novembre 1931,oggi nella clinica Villa Pia a Roma dopo una breve malattia. Accanto a lui la moglie Lina Nerli, costumista di fiducia dei due fratelli registi e di tanti altri film, e i figli Ermanno e Valentina. La cerimonia funebre si terrà alla Promototeca del Campidoglio lunedì 4 marzo, dalle ore 10 alle 13. L'ultimo lavoro dirisale al 2022, quando – quattro anni dopo la morte di Vittorio – è uscito il film "Leonora addio", che si ispira al racconto ...

Paolo Taviani è morto, il regista aveva 92 anni: nella lunga sua carriera vinse dieci David di Donatello: Il regista Paolo Taviani, 92 anni, è morto oggi, attorno alle 18, a Roma nella clinica villa Pia. Il decesso dopo una breve malattia. È morto vicino alla moglie Lina Nerli Taviani e ai figli Ermanno e ...ilmessaggero

Addio al regista Paolo Taviani. Aveva 92 anni: Insieme al fratello Vittorio aveva realizzato grandi capolavori: da "Padre padrone’ a "La notte di san Lorenzo" E' morto a Roma nella clinica villa Pia il regista Paolo Taviani, 92 anni, dopo una ...tg24.sky

Martegiani e Mastandrea in "Antonia", serie sull'endometriosi: Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...ansa