E' morto a Roma il regista Paolo Taviani

Un prete è stato trovato morto all’interno di una cabina per le fototessere davanti a una scuola a Roma . Secondo le prime ricostruzioni, la scoperta è ... (ilfattoquotidiano)

Un sacerdote è stato trovato morto all’interno di una cabina per fototessere in via di Tor Sapienza, periferia est di Roma. Secondo le prime informazioni, la ... (tpi)