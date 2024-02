È morto a 92 anni il regista Paolo Taviani | col fratello Vittorio formò una delle coppie più formidabili del cinema italiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Èquesta sera a Roma il. Aveva 92e si trovava ricoverato nella clinica Villa Pia dopo una breve malattia. Ad assisterlo al suo fianco fino all’ultimo la moglie Lina Nerlie i figli Ermanno e Valentina. I funerali laici si terranno lunedì 4 marzo dalle 10 alla Promototeca del Campidoglio. Il, anch’egli grande, eranell’aprile 2018. Insieme i due fratelli hanno firmato una lunga serie di grandi film, dall’esordio «Un uomo da bruciare» del 1962 sino a «Una questione privata» nel 2017, passando per capolavori come «La notte di San Lorenzo» e «Cesare deve morire». Leggi anche: È morta Ira Von Furstenberg, l’attrice e nipote di ...

