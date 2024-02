È morta Daniela Quaresima | la vignaiola marchigiana dall' anima rock sempre in viaggio

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Vorremmo custodire la nostra terra, farla esprimere restando lontano da tutto ciò che non le fa bene e non ci fa bene, concetto questo da estendere a tutto:a chimica alla sfruttamento intensivo di risorse e persone, delle sopraffazioni, alle ingiustizie». Sono le parole diconservate in un'intervista su Zero.eu che leggiamo con nostalgia dopo aver appreso della scomparsa delladi Cupramontana.all'età di 54 anni, l'annuncio è stato datoa mamma Jolanda, Alessandro, Simona, i nipoti Lorenzo e Maria, Anna, Pietro e Beatrice. Nel 2007, insieme ad Alessandro e Beatrice Bonci ha fondato La Marca di San Michele, una cantina molto apprezzata tra gli appassionati, un'azienda imprescindibile nel panorama dei Castelli di ...