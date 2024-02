Dune 2 | il colossal conquista la critica | ma gli incassi in Italia non decollano

(Di giovedì 29 febbraio 2024)– Parte 2, è ufficialmente finita l’attesa del sequel deldiretto da Denis Villenueve slittato a causa dello sciopero di Hollywood. Un’attesa di oltre un anno – il film sarebbe dovuto uscire nelle sale a novembre 2022 – che per i critici è assolutamente ripagata.2: “Un’epifania per gli occhi e le L'articolo proviene da Il Difforme.

La seconda Parte del dittico di Villeneuve non avrà nulla da invidiare alla prima in termini di durata Nelle ultime ore è stata rivelata la durata di Dune : ... (movieplayer)

Dune, Sting possiede ancora il sospensorio utilizzato nel film di David Lynch: "Lo laverò e lo darò ad Austin Butler se lo vorrà": Il rocker inglese ha vestito i panni di Feyd-Rautha, lo stesso ruolo del giovane attore che nel 2022 ha interpretato anche Elvis ...virginradio

Dune Parte 2, da oggi al cinema l’atteso colossal di Villeneuve/ “E’ prima di tutto una storia d’amore”: Un cast giovane e stellare quello di Dune Parte 2, da Zendaya a Timothée Chalamet, passando da Austin Butler ma anche Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Florence Pugh, Dave Bautista, Christpher Walken e ...ilsussidiario

Dov’è stato girato Dune 2: le location del film con Timothée Chalamet e Zendaya: Alcuni luoghi di Arrakis, l'universo di Dune 2, sono stati riprodotti in Italia. Il regista, infatti, ha scelto il Veneto, per la precisione il comune di Altivole in provincia di Treviso, per alcune ...fanpage