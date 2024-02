Dune 2 ha una scena post-credits?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 29 febbraio 2024)2, sequel diretto da Denis Villeneuve con Timothée Chalamet e Zendaya, non ha una, nonostante molti possano legittimamente attendersi che il finale anticipi qualche elemento di quello che sarà il terzo ed ultimo capitolo della saga cinematografica ispirata alla serie di romanzi di fantascienza scritti negli anni ’60 da Frank Herbert. Austin Butler e Timothée Chalamet in unadel film – fonte: Warner Bros PicturesAnche se Denis Villeneuve ha già dichiarato che ha intenzione di realizzare una trilogia conclusiva con la saga di(il terzo capitolo cinematografico dovrebbe essere l’adattamento del romanzo “Messia di” di Frank Herbert), alla fine dei titoli di coda di: Parte Due non c’è alcuna ...