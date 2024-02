Dortmund | idea Nagelsmann per la panchina | le ultime

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ilpotrebbe cambiare guida tecnica nella prossima stagione: i risultati di Terzic non stanno andando e la società pensa aIlpotrebbe cambiare guida tecnica nella prossima stagione: i risultati di Terzic non stanno andando e la società pensa a. Secondo quanto riportato ieri da Footmercato.net, uno dei profili che sarebbe accostato al Borussia con insistenza sarebbe quello dell’attuale Ct della Germania. Il suo contratto scadrà alla fine dell’Europeo e non disdegnerebbe un ritorno come allenatore di club in Bundesliga.