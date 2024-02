Dopo lo choc in Sardegna | accordo nel centrodestra | ecco i tre nomi per l' intesa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024)la sconfitta inilreagisce trovando in fretta - e senza liti - l'per la ricandidatura dei governatori uscenti in tutte le elezioni del 2024. Mentre tutti gli occhi sono puntanti sull'Abruzzo, dove si vota tra dieci giorni, una nota congiunta siglata da tutti i partiti di maggioranza,un giro di telefonate tra i leader, annuncia l'sui candidati forzisti Vito Bardi in Basilicata e Alberto Cirio in Piemonte, e la leghista Donatella Tesei in Umbria. "I presidenti di Basilicata, Piemonte e Umbria che hanno ben governato saranno i candidati di tutto ilunito ai prossimi appuntamenti elettorali regionali", si annuncia in un comunicato siglato da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati e Udc. ...