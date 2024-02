Doping | Pogba squalificato per quattro anni

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Paul, centrocampista della Juventus, è statoper. Lo apprende l'ANSA da ambienti calcistici. E' stata dunque accolta la richiesta della Procura antidopo che il centrocampista era risultato positivo al testosterone in occasione di un test dopo la gara dello scorso 20 agosto tra Udinese e Juventus. L'avviso della squalifica è stato notificato questa mattina alla società bianconera.

