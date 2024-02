Doping | 4 anni di squalifica per Pogba

Paul Pogba è stato condannato per doping, la squalifica sarà di quattro anni . E’ stata accolta - si apprende - la richiesta della Procura Antidoping dopo che ... (gazzettadelsud)

Pogba squalificato 4 anni per Doping: duro colpo per la carriera del centrocampista della Juve: La lunga attesa è finita, e la sentenza è una mazzata che chiude la carriera di Paul Pogba. Condannato a 4 anni di squalifica, così come richiesto dalla Procura antiDoping. La Juve procederà alla ...ilgazzettino

