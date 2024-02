Doping | 4 anni di squalifica per Pogba

Brutta notizia per Paul Pogba , centrocampista in forza alla Juventus ma da tempo lontano dai campi di calcio a seguito di vicende extra-calcistiche: il ... (thesocialpost)

Roma, 29 febbraio 2024 – E' ufficiale , Paul Pogba è stato squalificato per doping per 4 anni . Il Tribunale Nazionale antidoping ha infatti emesso il verdetto ... (sport.quotidiano)

