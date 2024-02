(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ilrecuperato poco fa nelBacchiglione è quello di Alberto Pittarello, il 39enne che tre giorni fa ha ucciso a coltellate la moglie, Sara Buratin, a Bovolenta. La conferma viene dai carabinieri di Padova. Il riconoscimento è stato fatto all'obitorio dai familiari. Sul, secondo quanto si è appreso, non sarebbero state riscontrate tracce di ferite e l'ipotesi è che sia morto annegando. Sarà comunque l'autopsia a chiarire la causa della morte. Nel primo pomeriggio i sommozzatori dei vigili del fuoco avevano recuperato unall'interno del furgone finito due giorni fa nel Bacchiglione. Il recupero del furgone aveva presentato più di una difficoltà per la piena delche ha reso complicato il lavoro dei sommozzatori.

Potrebbe essere il cadavere del marito ma non è ancora stato identificato recuperato oggi, 29 febbraio, il furgone individuato nel fiume Bacchiglione a ... (sbircialanotizia)

Donna uccisa in Veneto: il corpo nel fiume è del marito: Il corpo recuperato nel fiume Bacchiglione è quello di Alberto Pittarello, il 39enne che tre giorni fa ha ucciso a coltellate la moglie, Sara Buratin, a Bovolenta. La conferma viene dai i carabinieri ...ansa

Sara Buratin, uccisa a coltellate dal suo ex: recuperato nel fiume il corpo di Alberto Pittarello: La Donna gli ha detto che non l’avrebbe trovata, ma a casa ci sarebbe stata Sara. Quando è arrivato in quella villetta di Bovolenta (nel Padovano) ha colpito la vittima alle spalle. Almeno 20 le ...ilcorrieredellacitta

Sara Buratin uccisa nel Padovano: ritrovato il corpo del compagno nel fiume Bacchiglione: In queste ultime ore è stato rinvenuto il corpo di Alberto Pittarello, il compagno di Sara Buratin uccisa il 27 febbraio a Padova ...notizie