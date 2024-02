(Di giovedì 29 febbraio 2024) Una, questa notte, è stataneletnico di frutta e verdura nei pressi di piazza Baracca, in centro a. La vittima si trova ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale, ma benchè la situazione sia, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri, che hanno arrestato l’aggressore, il gestore del, 43enne straniero. Tra i due non c’erano rapporti affettivi. Ancora da chiarire le cause dell’aggressione. Ilè stato posto sotto sequestro dai carabinieri.

Ci sono risvolti sul tentato omicidio di Waltraud Kranebitter, la Donna di 61 anni accoltellata in garage , al civico 8 di via Cavour, a Bolzano. Vediamo cos’è ... (thesocialpost)

Donna accoltellata alla gola , è caccia al suo aggressore . Gli inquirenti indagano a 360 gradi per ricostruire l’intera vicenda È ancora in gravi condizioni, ... (361magazine)

Donna accoltellata in un negozio in centro a Ravenna: è grave, arrestato un uomo: (ANSA) - RAVENNA, 29 FEB - Una Donna è stata ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata accoltellata questa notte da un uomo a Ravenna. Tutto si è verificato nella centrale piazza Baracca ...gazzettadiparma

Donna accoltellata in un negozio a Ravenna, è grave: Una Donna, questa notte, è stata accoltellata nel negozio etnico di frutta e verdura nei pressi di piazza Baracca, in centro a Ravenna. La vittima si trova ora ricoverata in prognosi riservata ...tg24.sky

Donna accoltellata in centro a Ravenna. E’ grave: Una Donna è stata accoltellata nella notte di ieri in pieno centro a Ravenna, all’interno di un negozio di frutta e verdura in piazza Baracca. Secondo le prime informazioni dopo la lite con un uomo, ...ravennawebtv