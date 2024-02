Donald Trump dichiarato ineleggibile in Illinois | ma non molla | «Farò la più grande deportazione di massa della storia Usa»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 29 febbraio 2024)è statoalle primarie dell’. Ma la giudice Tracie R. Porter, democratica, ha stabilito che il tycoon può rimanere in corsa almeno fino a venerdì. Così avrà la possibilità di presentare appello. La decisione è stata presa in virtù del 14esimo emendamento, che esclude dalla candidatura qualsiasi politico abbia «partecipato o istigato un’insurrezione». Ma The, reduce dal trionfo in South Carolina, incassa una vittoria in Corte Suprema: i giudici hanno deciso di ascoltare gli argomenti pro e contro l’immunità nel caso che lo vede sotto accusa per aver cercato di sovvertire l’esito delle elezioni nel 2020. L’udienza è fissata per il 22 aprile. E lui continua la sua campagna elettorale permanente: in un video su Truth promette la più ...