Domeniche Bestiali – Il Dibu Martinez ha fatto scuola | tutti gli emuli del gestaccio di Cristiano Ronaldo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Congiunture astrali. Sì, può capitare che per qualche motivo, astri che si allineano, corpi celesti o altri oggetti sferici che girano e in diverse parti del mondo accade esattamente la stessa cosa nello stesso momento. E allora più che di congiunture astrali si potrebbe parlare, visto il caso di specie, di congiunture, e si potrebbe dire che tutto il mondo è paese, dal campetto della juniores al lussuoso stadio arabo, dai derby argentini alla terza categoria. E nel nostro mondo latà è incorruttibile, hai voglia a tentare di rendere latà sacratà profana. GRANDI E PICCINI Si comincia da Fossano, Eccellenza Piemonte, con Vincenzo Alfiero squalificato per tre giornate perché: “Durante lo svolgimento del gioco, si rivolgeva al pubblico presente sugli spalti e portandosi le mani verso i ...

Sold out, applausi e bis per il concerto OJS Meets Fabio Concato al Comunale di Sassari:

