Documentario sul San Primo al film festival di Cambridge

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il corto “The Last Skiers“ della regista erbese Veronica Ciceri, finisce nelle nomination come “miglior“ al “Watersprite“ a. La battaglia del Coordinamento, che unisce diverse associazioni che contestano il progetto della Regione Lombardia per far ripartire la stazione sciistica sotto i 1.600 metri di quota con un finanziamento di 5 milioni di fondi pubblici, ha fatto molto parlare, tanto da essere stata ripresa anche da diversi media internazionali. Un movimento spontaneo contro l’industria dello sci “a tutti costi“ anche a bassa quota. Al Sannevica sempre più raramente ma c’è chi spinge comunque per la creazione di nuovi impianti per la neve artificiale. ll docu-di Veronica Ciceri, esplora il modo di vivere la montagna lariana sia ...