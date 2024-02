Doc - Nelle tue Mani | Stasera la Settima Puntata della Terza Stagione della Fiction con Luca Argentero

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Questa sera va in onda su Rai1 laDOC -tuecone Matilde Gioli. Leggiamo insieme le trame degli episodi.

Cresce l’attesa per il finale della terza stagione di Doc Nelle tue mani . Questa sera appuntamento su Rai1 con due nuovi imperdibili episodi: cosa succederà ... (superguidatv)

Doc 3 – Nelle tue mani, le anticipazioni della settima puntata: Questa sera andrà in onda la settima puntata di Doc 3 – Nelle tue mani con l’episodio 13 e 14. La fiction vede protagonista Luca Argentero. Questa sera giovedì 29 febbraio andrà in onda la settima ...tvdaily

Nella settima puntata di “Doc – Nelle tue mani 3” scricchiola il rapporto tra Fanti e Giulia: S iamo alle battute finali di Doc – Nelle tue mani 3. Stasera alle 21.30 su Rai 1 va in onda la penultima puntata del medical drama made in Italy con Luca Argentero. A breve si scoprirà qual è il gran ...iodonna

Doc 3, Sara Lazzaro: “Agnese percorre la via del compromesso con Andrea”: Sara Lazzaro parla del rapporto tra Agnese e Andrea: "Fanno un compromesso" Grande attesa per la settima puntata di Doc 3 che andrà in onda stasera su ...lanostratv