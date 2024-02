DOC Nelle Tue Mani 3 verso il finale di stagione | trama settima puntata 29 febbraio | Fanti scopre la verità nascosta da Agnese?

Leggi tutta la notizia su optimagazine

Anticipazioni di DOC Tue Mani 3, la nuova puntata della fiction campione d'ascolti di Rai1. Affrontare un passato diverso da quello che gli hanno raccontato: è la sfida più difficile quella che attende il dottor Andrea Fanti in questo terzo capitolo. Una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei con la regia di Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto. Stasera, 29 febbraio, va in onda la settima e penultima puntata della stagione composta sempre da due episodi. Si parte dal 3×13 dal titolo Legami: manca sempre meno alla scadenza per presentare la ricerca, ma Giulia sembra avere la testa da tutt'altra ...